60 лет выдающемуся белорусскому гандболисту Александру Каршакевичу

Сегодня, 6 апреля, исполняется 60 лет прославленному советскому и белорусскому гандболисту, олимпийскому чемпиону Сеула-1988 в составе сборной СССР, многократному чемпиону СССР, тренеру команды «СКА-Минск» Александру Каршакевичу.

Накануне Дня рождения в штаб-квартире Национального олимпийского комитета Республики Беларусь в торжественной обстановке состоялась церемония награждения спортсмена.

Принимая во внимание значительный вклад в развитие олимпийского движения, массового спорта и спорта высших достижений, а также популяризации гандбола в Республике Беларусь, вице-президент НОК Беларуси Сергей Репкин поздравил юбиляра и вручил почетную грамоту НОК Беларуси.

«Имя Каршакевича известно не только у нас в стране, но и далеко за ее пределами. Я лично видел людей, которые до сих пор просто восхищаются Вашей игрой. То, что Вы делали на площадке, незабываемо. Крепкого здоровья Вам, Александр Владимирович! Берегите себя! Вы – легенда! И только благодаря Вам нынешнее поколение спортсменов сможет правильно относиться к спорту, искренне и серьезно!», – отметил в своем поздравлении Репкин.

В свою очередь, олимпийский чемпион поблагодарил НОК Беларуси за высокую оценку его труда.

«Самое главное в спорте – это честность! Спортсмены должны быть «чистыми», стремиться к победе, и тогда все обязательно получится. И важно любить свой вид спорта: если ты любишь гандбол, то нужно заниматься гандболом!», – добавил Александр Владимирович.

НОК Беларуси искренне поздравляет Александра Каршакевича с 60-летним юбилеем и от всей души желает крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия, успехов и новых побед на благо развития белорусского спорта!

Справочно:

Александр Владимирович Каршакевич (родился 6 апреля 1959 г.

в г. Ошмяны, Гродненская область) – знаменитый белорусский гандболист, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Игр XXIV Олимпиады 1988 г. в Сеуле в составе сборной СССР, серебряный призер Игр XXII Олимпиады 1980 г. в Москве, обладатель Кубка СССР 1980-1981 гг., чемпион СССР 1981, 1983-1984, 1987-1989 гг. Этот уникальный спортсмен первым придумал и активно использовал бросок с «подкруткой», благодаря чему мог забрасывать мячи в ворота противника практически с «нулевого» угла. Александр Каршакевич – один из игроков, с которым ассоциировалась звездная эпоха минского СКА. С 1996 по 2007 годы он являлся старшим тренером национальной команды Республики Беларусь по гандболу, главным тренером национальной команды по гандболу,

с 2007 по 2012 был тренером команды «СКА-Минск» г. Минск,

с 2012 по настоящее время является тренером команды «СКА Минск».