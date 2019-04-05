Золотовалютные резервы Беларуси на 1 апреля 2019 года, по предварительным данным, составили 7 245,6 млн долларов США в эквиваленте, сообщает Нацбанк.

Таким образом, за март ЗВР выросли на 150,5 млн, или на 2,1 процента, после роста в феврале на 77,5 млн, или на 1,1 процента.

При этом в марте правительством и Нацбанком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около 316 млн долларов.

Увеличению уровня золотовалютных резервов способствовали поступление средств от продажи Нацбанком и правительством валютных облигаций.

А также покупка валюты Нацбанком на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, поступление валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Согласно «Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год» объем ЗВР на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов.