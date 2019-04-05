Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики Беларуси в 2019-2021 годах и не исключает рецессии в стране в случае отсутствия компенсации издержек белорусской нефтепереработки из-за реализации в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.

«Без компенсации (издержек от налогового маневра – ИФ) рост замедлится до уровня ниже 2%, может вырасти дефицит счета текущих операций и потребуется дополнительная консолидация бюджета. В наихудшем сценарии отсутствия компенсации от России экономика может скатиться в рецессию из-за сокращения выпуска нефтехимической продукции наряду с ухудшением счетов бюджета и внешней позиции», — сказано в опубликованном в пятницу докладе «Всемирный банк: Отчет об экономике региона Европы и Центральной Азии — апрель 2019».

При этом эксперты ВБ поясняют, что прогноз по росту белорусской экономики в среднесрочной перспективе на уровне 2% опирается на предположение, что, как минимум, половина издержек от налогового маневра все-таки будет компенсирована.

По обновленной базовой оценке ВБ, ВВП Беларуси в 2019 году может вырасти на 2,2% (в январе ВБ прогнозировал рост на уровне 2,7%), в 2020 году – 2,4% (2,5%), в 2021 году – 2,1% (2,5%).

По прогнозу, в 2019 году инфляция вырастет до 5,8% с 5,6% в 2018 году. В 2020-2021 годах ВБ ожидает стабилизацию инфляции в Беларуси на уровне 5% в год.

По оценке ВБ, дефицит счета текущих операций платежного баланса Беларуси в 2019 году вырастет до 1,6% ВВП с 0,4% ВВП в 2018 году. В дальнейшем ВБ ожидает рост дефицита текущего счета до 2,6% ВВП в 2020 году и 2,4% ВВП в 2021 году.

Наряду с побочными эффектами от новой системы налогообложения в России, к числу основных рисков для белорусской экономики эксперты ВБ относят относительно высокий госдолг в инвалюте и значительный уровень долларизации. На этом фоне «пространство для гибкости политики ограничено, поскольку эффективность денежно-кредитной политики находится под угрозой из-за высокой долларизации, а корректировка обменного курса остается рискованной из-за высокой доли инвалюты в госдолге», сказано в докладе.

Как сообщалось, в Минске оценивают потери белорусской экономики от реализации в России налогового маневра в 2019-2024 годах на уровне $10,2 млрд. Издержки связаны с увеличением цены импорта беспошлинной нефти из РФ и сокращением экспортных пошлин на нефтепродукты. Такая ситуация возникает из-за поэтапного снижения в РФ экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты по мере роста НДПИ. Белорусские власти пытались добиться от руководства РФ компенсации издержек, но получили в ответ предложение по углублению интеграции на основании договора о создании Союзного государства от 1999 года. В настоящее время в рамках двусторонней рабочей группы обсуждаются варианты интеграции, которые публично не обсуждаются.