4 апреля на 39 году жизни после продолжительной болезни оборвалась жизнь майора милиции Лаврентьева Владимира Николаевича, – старшего оперативного дежурного Могилевского РОВД, сообщает mogilev.mvd.gov.by.

Владимир Николаевич Лаврентьев родился 15 ноября 1979 года в г. Шклове.

В 2002 году окончил Могилевскую школу милиции МВД, в 2016-ом — Академию МВД Республики Беларусь».

С марта 2003-го по апрель 2004 года проходил службу в должности следователя Могилевского отдела управления Следственного комитета МВД Республики Беларусь на транспорте, с 2004 по 2005 гг. — дознаватель отделения предварительного расследования Могилевского ОВДТ.

С 2008 года по настоящее время Владимир Николаевич служил в милиции общественной безопасности, пройдя карьерный путь от участкового инспектора милиции до старшего оперативного дежурного ОДС Могилевского РОВД.