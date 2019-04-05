В столице задержан при получении взятки директор одного из филиалов крупного предприятия в сфере энергетики, сообщает в пятницу в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«Должностное лицо задержано с поличным при получении им взятки в размере свыше 18 тысяч долларов США», — говорится в сообщении.

Взятка руководителю была предложена, якобы, за то, чтобы в ходе проведения филиалом процедур переговоров выбрать конкретного субъекта хозяйствования для выполнения строительно-монтажных работ в энергосистеме. Инцидент случился еще в конце марта.

Сообщается, что фигурант дела свою вину признал полностью. Возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере по ч. 3 ст. 430 УК РБ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.