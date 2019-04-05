Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не будет вести дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Об этом в эфире радио Новое время заявил советник предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков, передает Корреспондент.net.

Разумков отметил, что Тимошенко была бы независимым арбитром, так как критиковала бы обоих кандидатов.

«Если бы она согласилась, то на стадионе было бы представлено 60% голосов избирателей. То есть это было бы реально представительство больше половины страны. Но случилось так, как случилось», — сказал Разумков.

По его мнению, вести дебаты предложат «независимому рефери», равноудаленному от обеих команд.

Накануне Владимир Зеленский предложил Юлии Тимошенко быть модератором дебатов с Петром Порошенко. Он дал ей на размышление 24 часа.

После этого в команде Тимошенко заявили, что она взяла время подумать.

Петр Порошенко уверен, что такое предложение — это полное неуважение к Тимошенко и её избирателям: «Я считаю унизительным такое обращение. Это неуважение к Юлии Владимировне, которая заняла третье место. Это неуважение к более чем 2,5 миллионам граждан, которые проголосовали за неё. Они точно не отдавали свой голос за то, чтобы она сегодня была в роли отведенной для неё Владимиром Зеленским». Об этом Петр Порошенко заявил на пресс-конференции на стадионе «Олимпийский».