Обычные съемки шоу о рыбалке во Флориде совершенно неожиданно превратились в триллер. Все началось с того, что ведущие собирались поймать на удочку черноперую акулу, и им это удалось. Но никто не ожидал, что улов сам превратится в наживку: на пойманную рыбу набросилась другая акула, гигантских размеров!

