Москва и Минск ведут активные переговоры по цене на газ для Беларуси с 2020 года, сообщил журналистам в Бресте в четверг посол России в Беларуси Михаил Бабич, сообщает Интерфакс-Запад.

«Вы знаете, переговоры (по цене на газ с 1 января 2020 года — ИФ) ведутся постоянно, и, собственно, с коллегами в постоянном контакте. Просто у каждого вопроса есть свои этапы временные. И, собственно, мы в графике находимся, мы ведем эти переговоры, работаем в соответствии с нашим планом. В настоящее время мы ведем активно переговоры в этой части», — сказал Бабич.

По его словам, стороны рассматривают вопросы ценообразования на энергоресурсы в контексте создания равных условий для субъектов хозяйствования.

«Мы все вопросы эти рассматриваем в комплексе — и создание единого газового рынка, и рынка нефтепродуктов, рынка энергетики, создание равных условий хозяйствования (для предприятий — ИФ) — все вопросы, которые стоят на повестке дня, которые ставят наши партнеры, да и, собственно, мы сами всячески поддерживаем такой подход», — отметил посол.