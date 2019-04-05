Путь к свободной Беларуси лежит через осуждение преступлений, совершенных коммунизмом, покаяние перед нашими отцами и дедами. Должны быть осуждены все преступники, которые устроили геноцид белорусского народа. Мы должны признать эти факты, а если мы через это не пройдем, то вряд ли сможем называться нацией.

В конце 80-х годов белорусскую общественность потрясли сообщения не только о последствиях Чернобыля, но и вскрывшиеся факты массовых убийств репрессированных граждан по политическим мотивам органами НКВД за период 1918 по 1940 год. Большую роль в предании огласке этих фактов сыграл известный политик Зенон Позняк, который представил общественности материалы о захоронениях около 250 тысяч наших сограждан и иностранцев только в одном месте Куропаты.

Зенон Позняк был в то время не только известным политиком, но и авторитетным историком, который принимал участие в раскопках могил репрессированных в Куропатах. Группа ученных, которая производила археологические раскопки могил в Куропатах, сразу же сделала вывод, что в данном месте в период с 1937-1941 г. проводились массовые расстрелы населения сталинскими палачами. В могилах было обнаружено много одежды и личных предметов жертв. При их анализе было установлено, что здесь были расстреляны не только жители Беларуси, но и поляки, латыши, русские и другие национальности.

Зенон Позняк написал об этом несколько стаей, опубликованных в 1988 году в газете «Літаратура і мастацтва» под названием «Куропаты — дорога смерти», «Шумят над могилой сосны…». Автор в статье «Шумят над могилой сосны…» указывает, что среди расстрелянных граждан больше всего женщин и делает вывод, что здесь происходил массовый террор народа.

Эти раскопки послужили основанием возбуждения уголовного дела Прокуратурой Республики Беларусь. В ходе предварительного расследования, были проведены криминалистические экспертизы останков людей, эксгумация скелетов, допрошены более 200 свидетелей по делу, изучались архивные документы НКВД. Прокуратура установила, что во многих черепах имеются ранения от огнестрельного оружия, которым могли быть револьверы системы «Наган», «ТТ». В человеческих черепах были найдены пули. При исследовании данных черепов экспертами-криминалистами было установлено, что пули, найденные в черепах людей, совпадают с диаметрами наганных гильз. Также было установлено, что практически всех жертв убивали одним способом: приставляли револьвер к затылку и стреляли. Можно сделать вывод, что в расстрелах участвовала специальная команда обученных людей, способных быстро выполнять работу по расстрелу людей.

Свидетели показали, что расстреливали люди в военной форме советской армии. По результатам предварительного расследования было установлено, что в данном месте действительно происходили массовые казни людей службами НКВД. Эта информация облетела все другие государства бывшего Советского союза и вызвала большой резонанс. Еще в то время ученные могли изучать некоторые архивные материалы КГБ о данных казнях.

Но с приходом к власти Александра Лукашенко эта тема была закрыта. Данное уголовное дело было возобновлено Прокуратурой Республики Беларусь. Следователи прокуратуры вынесли новое решение, указав, что данные люди были расстреляны не сотрудниками НКВД, а немецкими военными в период оккупации Беларуси во время Второй мировой войны. Конечно, белорусская общественность такому заключению не поверила.

Потом власти понадобилось срочно проводить по этим местам захоронения кольцевую минскую дорогу. Благодаря активистам демократических сил, захоронения своих отцов отстояли и не дали бульдозерам пройтись по могилам. За это многие попали в тюрьмы, были избиты, преследовались спецслужбами.

Куропаты — это не единственное захоронение репрессированных граждан. Историк Игорь Кузнецов уже длительное время изучает вопрос, сколько человек было таким способом уничтожено, где другие места захоронений, кто принимал решения убивать ни в чем неповинных людей. Историк считает, что до настоящего времени отсутствует официальная статистика о жертвах сталинизма.

Игорь Кузнецов издал примерную карту мест расстрелов и захоронений в 1918-1940 годах, согласно которой в Беларуси насчитывается 48 мест, в которых имеются останки репрессированных граждан. Данную карту историк опубликовал в «Белорусской газете» от 29 октября 2001 года. Как видно из карты, практически в каждой области Беларуси имеются такие захоронения, наиболее массовые места расположены в Минске и его окрестностях, Витебске, Мозыре, Жлобине, Могилеве, Гродно, Барановичах, Гомеле и в других городах.

Можно сделать вывод, что репрессии проходили целенаправленно по всей территории Беларуси. Службы НКВД себя не утруждали и делали свою работу или в самом городе, или отъезжая недалеко от города. Это и понятно, работы было много, а ездить в тихие и глухие места было нецелесообразно для них, так как необходимо было привлекать дополнительные силы, средства, что могло дать определенную утечку информации. Можно только представить, какая шла борьба в Беларуси с инакомыслием.

Мы знаем, что в период с 1937 по 1940 г.г. расстрелы граждан проходили по более упрощенной процедуре через так называемые “тройки”, “двойки” — особые совещания НКВД и ГПУ, когда решение принималось в узком кругу лиц НКВД, прокуроров, судей, а исполнение проводилось немедленно.

Только в одних Куропатах было установлено, что жертв сталинизма около 250 000 тысяч человек. А ведь в Минске согласно карты И.Кузнецова расстреливали в следующих районах: парка Челюскинцнв, Лошице, станции метро “Пушкинская”, улицы Кальварийской, Кальварийском кладбище, обсерватории, Комаровского рынка, в Тростенце, Дражне, Слепянки, лесной массив Дрозды (государственные дачи, резиденция президента ), в районе Автозавода, болота Кунцевщина, около деревни Зацань, Аэродрома №1, Благовщины. Автор не исключает, что это еще не все места, где проводились массовые расстрелы граждан. А теперь можно представить, сколько в этих могилах лежат неизвестных людей.

Возрождение новой Беларуси началось именно с Куропат, когда осенью 30 октября 1988 года пришли люди, чтобы почтить память безвинных жертв коммунизма. Именно эта тема и взбудоражила белорусскую общественность. Здесь народ выразил свою волю к свободе и независимости. Тут впервые был поднят национальный бело-красно-белый флаг. С этого момента белорусы ощутили себя нацией.

19 октября 1988 года состоялось Учредительное собрание по созданию общественного объединения «Мартыралог Беларуси» в память жертвам сталинизма. В нем приняли участие общественные деятели, представители творческих союзов республики, ученые, рабочие, служащие, представляющие каждый уголок Беларуси. Власть тогда сделала все, чтобы не зарегистрировать эту гражданскую инициативу. Окончательную точку поставил Министр юстиции БССР Валентин Сукало. Там же участникам собрания было предложено создать национальное движение Белорусский Народный Фронт «Адраджэньне».

Дорога от Куропат приведёт к принятию белорусским народом 27 июля 1991 году Декларации о независимости Беларуси.

Когда изучаешь эту тему, то не можешь никак осмыслить действия сотрудников НКВД, которые каждый день хладнокровно убивали без суда неповинных людей, в частности женщин, как указывает политик, известный историк Зенон Позняк. В функции этого органа, который вызывал страх у граждан, входил тотальный контроль над всем обществом. Под этот террор попали учителя, медики, писатели, юристы, военные начальники, управленцы народного хозяйства, зажиточные крестьяне, т.е. те, кто представлял собою определенную личность и был авторитетом среди народа. Именно с благословения Сталина вершились эти страшные преступления, как сейчас называются в международной юрисдикции, преступления против человечности.

Откуда такая жестокая и бесчеловечная ненависть к своим гражданам? Вот в этом и есть ужас сталинизма, что он не поддается осмыслению нормальной человеческой психики. Эта система умышленно уничтожила лучших граждан нации, чтобы понизить общую культуру народа. Люди для государства были рабами. Такими людьми режимам проще управлять. Их не рассматривали личностями, не говоря о каких-то правах человека.

Первый президент Беларуси Александр Лукашенко был обязан дать оценку действиям государственного террора за время правления сталинского режима, который унес миллионы жизней. Но политика действующей власти показывает, что сталинизм не только должен тихо исчезнуть из памяти белорусов без покаяния перед теми жертвами, но и делается все, чтобы его возродить.

Наше государство не только не признает факт казней, но и через средства массовой информации восстанавливает из небытия имя Сталина.

В частности, в 2005 году был создан историко-культурный комплекс “Линия Сталина”. Вот еще один аргумент, что власть не собирается покаяться перед миллионами граждан, которые погибли от рук НКВД. Это предательство всех тех граждан, кто был невиновно расстрелян.

Ни в одной из бывших республик Советского Союза нет национальной службы безопасности с аббревиатурой КГБ (Комитет государственной безопасности). Все республики отказались по политическим основания, чтобы не быть правопреемниками этого страшного органа власти. А у нас в Беларуси по-прежнему существует Комитет государственной безопасности.

Путь к свободной Беларуси лежит через осуждение преступлений, совершенных коммунизмом, покаяние перед нашими отцами и дедами. Должны быть осуждены все преступники, которые устроили геноцид белорусского народа.

Мы должны признать эти факты, а если мы через это не пройдем, то вряд ли сможем называться нацией.

Олег Волчек, руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению»