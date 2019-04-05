Сотрудники милиции отмечают рост в Беларуси преступлений, связанных с педофилией, по данным МВД, речь идет о сотнях пострадавших мальчиков по всей стране.

Анализ таких преступлений, совершенных в Беларуси за последние годы, показал, что жертвами надругательств мужчин становятся мальчики в возрасте от 5 до 15 лет.

В 2017 году известно о 105 жертвах, в 2018 году зафиксировано почти 190 пострадавших от педофилов, в этом году уже есть новые потерпевшие и новые уголовные дела, эти данные со ссылкой на замначальника главного управления по наркоконтролю и торговле людьми Дмитрия Цаюна приводит сайт МВД.

Соцсети как предчувствие

По его словам, в каждом третьем случае все начиналось, казалось бы, безобидными знакомством и перепиской в интернете.

Он в данной связи привел пример, как витебские оперативники вышли на местного подростка, который был участником групп в «ВКонтакте» для лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. В ходе оперативной разработки было установлено, что этот мальчик и еще более 30 его сверстников стали жертвами педофила, в отношении которого возбуждено почти 50 уголовных дел.

В отношении еще одного витебского педофила, который искал жертв через соцсети, возбуждено 14 уголовных дел. Еще одного педофила задержали в Гродненской области — тот также искал жертв через соцсети.

Сельский учитель-педофил

Цаюн также рассказал о вопиющем по своему цинизму случае в одной из сельских школ Витебской области. Несколько дней назад оперативники сотрудники задержали директора сельской школы, который провинившихся учеников заводил к себе в кабинет и там насиловал. По словам представителя МВД, задержанный уже дал признательные показания, речь идет как минимум о шести пострадавших мальчиках.

Есть лобби?

В ведомстве в очередной раз высказали обеспокоенность тем, что в Беларуси нет уголовной ответственности за интернет-груминг. В Уголовном кодексе Беларуси нет соответствующей статьи, и милиция не может привлечь педофила к уголовной ответственности за то, что он в интернете склоняет ребенка к близости.

МВД уже более 5 лет инициирует принятие соответствующего закона, но пока его даже не рассматривали в Овальном зале.