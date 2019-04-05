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В Беларуси с каждым годом выявляется все больше случаев педофилии. Об этом рассказал в интервью «СБ» замначальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Дмитрий Цаюн.

Среди прочих примеров, приведенных представителем МВД, есть один особенно вопиющий:

«На днях оперативные сотрудники задержали директора сельской школы на Витебщине. Провинившихся учеников он наказывал так: заводил в кабинет и насиловал. Известно о шести пострадавших мальчиках. Задержанный дал признательные показания», — рассказал Дмитрий Цаюн.

Об этом случае органы внутренних дел ранее не сообщали СМИ в таком ключе. Однако недавно Следственный комитет РБ опубликовал информацию о том, что в Витебской области возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего жителя Шарковщины по ч.3 ст. 167 УК РБ (насильственные действия сексуального характера). В том сообщении отмечалось, что в деле четверо пострадавших,. мужчина задержан.

Поскольку других сообщений о задержании педофилов в Витебской области за последнее время не было, можно предположить, что речь идет об одном и том же человеке.