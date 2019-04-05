По статистике, в Беларуси средняя продолжительность жизни женщин — 79,2 года, мужчин — 69,3 года. Разница составляет почти 10 лет. Каждая третья-четвертая женщина старше 65 лет обречена жить одна, без своей второй половины. Возникает вопрос, — почему? О современных аспектах мужского здоровья рассказал ректор Белорусской медицинской академии последипломного образования Дмитрий Ниткин в ходе круглого стола в Палате представителей. На мероприятии обсуждались вопросы активного долголетия и основные направления Национальной стратегии действий в интересах пожилых людей. Разработка данного документа завершается в первой половине текущего года.

Так исторически сложилось, что мужчин называют сильным полом. Они выполняют тяжелую работу и являются добытчиками. И это не случайно — согласно биологическим законам природы, мужской организм более устойчив к внешним воздействиям, чем женский. Логично было бы предположить, что мужчина должен обладать большей сопротивляемостью всем неблагоприятным условиям окружающей среды. Однако, печальная статистика свидетельствует о том, что мужчины болеют больше и чаще, а живут меньше, умирают раньше.

В чем же причина? По мнению экспертов, белорусские мужчины умирают в основном от внешних факторов.

Более 10% из них страдают в различной степени выраженности депрессивным синдромом, что вызывает склонность к суицидальным попыткам. И они чаще, чем женщины, становятся жертвами самоубийств.

— У мужчин сильнее развита тяга к саморазрушению. Они сами совершают преступления против своего организма — это алкоголизм, курение, наркотики. Отсюда и последствия. В результате ДТП, самоубийств и случайных отравлений алкоголем мужчин погибает в 6 раз больше, чем женщин. То есть мужчина склонен к рисковому поведению, и потому вот такая статистика, — считает ректор БелМАПО.

В силу своей ментальности мужчины с пренебрежением относятся к собственному здоровью. Они зачастую ассоциируют свою болезнь со слабостью и не желают идти к врачу.

Согласно международным социологическим исследованиям, представители сильного пола в три раза реже обращаются за медицинской помощью, чем женщины, нивелируя раннюю симптоматику заболеваний и необходимость профилактических осмотров. А к врачу приходят с уже запущенными формами болезни. Например, 90% молодых людей в 20 лет считают себя абсолютно здоровыми, в то время как, только 20% девушек в этом возрасте относят себя к таковым. Хотя уровень заболеваемости у них одинаков.

— Анализируя свой собственный опыт медицинского консультирования мужчин среднего и старшего возраста, в большинстве случаев инициатором их консультаций у врача является женщина. Именно поэтому в семье мужчина живет лучше и качественней, так как за ним стоит женщина, — отметил Дмитрий Ниткин.

В трудоспособном возрасте в Беларуси мужчин умирает в 4,5 раза больше, чем женщин. Самые распространенные причины: рак, сердечно-сосудистая патология и такие фатальные события, как острый инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения. Высокая смертность в этом возрасте зачастую связана с курением и злоупотреблением алкоголем. Отдельный пункт — ожирение, метаболический синдром и андрогенный дефицит.

По мнению специалиста, ранние смерти мужчин — это не только медицинская, но и социальная проблема. Они более подвержены стрессам на работе, которая зачастую связана с вредными условиями.

Отмечается и рост урологических патологий, сексуальных дисфункций. Наблюдается снижение репродуктивного потенциала. В Беларуси сегодня 15% супружеских пар является бесплодными и в половине случаев это происходит по вине мужчин.

— Ценность женщины в здравоохранении увеличена в связи с ролью матери. На это работают многие программы. Но в результате мужским здоровьем занимаются меньше. А ведь мужчина тоже очень важен в демографической безопасности. Но самое главное — желание самого мужчины быть здоровым, — подчеркнул ректор.