Специалисты рассказали, что употребление свежего хлеба может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, вплоть до риска развития онкологии пищевода.

Эксперты утверждают, особую опасность представляет употребление в пищу горячих хлебобулочных изделий.

Дело в том, что когда продукт попадает в организм, то он провоцирует размножение различных вредоносных бактерий и микроорганизмов, в результате происходит брожение, при котором микробы поглощают хлебный крахмал.

В итоге происходят воспалительные процессы в пищеводе, за счет чего появляется вздутие и боль в животе.

Из-за активной деятельности дрожжевых грибков в пищеводе повышается кислотность, на фоне чего развивается гастрит.

Помимо этого, врачи подчеркивают, что употребление тёплого хлеба или булок приведёт и к нарушениям в лимфатической системе, соответственно, у человека развивается депрессивное состояние.