«Люди уезжают — и вряд ли вернутся». В Могилеве дом залило горячей водой: прорвало трубы

«В доме постоянно были перебои с горячей водой — вот, видимо, решили отдать за все время», — все равно шутит могилевчанин Максим. Его квартиру и еще как минимум с десяток других в подъезде многоэтажки № 4 на улице Крыленко в Могилеве затопило кипятком рано утром 5 апреля. Сейчас дом оцеплен, на месте работает аварийная бригада.

Житель дома Сергей рассказал, что лично он за последние полгода 7 раз обращался с жалобами на отсутствие горячей воды и отопления. Причем батареи были холодными в морозы. И вот утром 5 апреля супруга позвонила ему и сказала, что квартира и как минимум весь подъезд залиты водой.

— В квартирах же теперь жить невозможно! — рассказал TUT.BY Сергей. — И что самое интересное, трубы прорвало где-то в 07.30, и в течение часа никто никак на это не реагировал. По номеру 115 не дозвониться, в ЖЭУ — тоже.

Еще один житель дома Максим подтверждает: квартиры для жилья непригодны. Горячей водой залило и лестничные пролеты.

— Я застал «ниагарские водопады» и в подъезде, и у себя в квартире. У меня натяжной потолок собрал, наверное, 800 литров воды. У других, думаю, все так же. Из двух квартир выехали люди — квартиросъемщики. Не думаю, что они туда вернутся.

— Нам даже электрика не прислали, чтобы электричество отключил. Сами, слава богу, додумались вырубить все пробки, — рассказывает могилевчанка Галина и приглашает в квартиру.

Показывает залитый горячей водой пол, пятна воды на дорогих обоях и включает на мобильном видео — как горячая вода лилась из работающего точечного светильника на потолке в коридоре. Спустя 3 часа после прорыва и два — после приезда аварийной службы и перекрытия подачи воды с потолков подъезда, квартир все еще капает вода.

— Но ладно я, у меня и квартира застрахована. Вон, ребенку жить негде. И жилье не застраховано, — говорит Галина и ведет в соседнюю квартиру.

«Ребенок» — молодая девушка — только начала обживаться в квартире, которая осталась от бабушки. Девушка живет одна, работает, ее мать работает в Москве. В квартире нет ремонта, но в воде все: потолок, стены, пол, мебель, немногочисленная техника. От испарений горячей воды в комнатах будто стоит туман. В центре зала отклеилась отделочная плитка, под которой видно, как вода вымыла шов между плитами перекрытия. Соседи качают головами, мол, тут нужно будет снимать все и менять пол, потому что гниль и плесень неизбежны. Девушка едва не плачет, но соседка подбадривает, мол, приютит ее, если нужно.

Соседи в квартире этажом ниже сливают воду с натяжных потолков — те сильно провисли, но влагу удерживают. «Представьте, если бы тут гипсокартон на потолке был», — говорит хозяин квартиры.

«У нас из-за обоср… х коров чиновников снимают, а мы что, хуже тех коров?»

Жильцы дома возмущены тем, что в подъезде давно нет уборщицы, и их просьбу прислать человека хотя бы убрать воду с лестничных площадок в ЖЭУ № 1 проигнорировали. Люди жалуются на сотрудников ЖЭУ и по другим вопросам: во дворе зимой снег не чистят, просьбы навести порядок игнорируют, на заявки по поводу перебоев с горячей водой и отоплением реагируют только после обращения в облисполком.

— Люди, которые работают в ЖЭУ № 1, некомпетентны, грубы, свою работу не выполняют, — говорит Сергей. — У нас из-за обоср… х коров чиновников снимают, а мы что, хуже тех коров? Дом наш находится в центре города, горисполком — по соседству, а капремонт не делали с 1961 года, когда 4-этажку нашу только построили. Куда идут деньги, которые платим за капремонт? А потом и наше ЖЭУ, и директор ЖРЭУ Ленинского района Осинцев (Александра Ивановича, начальника КУП ЖРЭУ Ленинского района. — TUT.BY) грамоты и деньги за что-то получают. За что?

Кипяток из прорванной трубы дошел и до подвальных помещений, где находится фирменный магазин предприятия «Красный пищевик».

— Стены в торговом зале были мокрые, но уже высохли — мы сразу убрали товар, вытерли воду, начали проветривать, — рассказывают сотрудницы магазина. — А вот складскому помещению, моечной досталось больше всего — тут просто поток воды был.

Вода залила часть коробок с продукцией «Красного пищевика» на складе, потолок, стены, пол. Сотрудницы магазина с помощью тряпок сами убрали всю воду.

— Из подъезда воду убирали жильцы — метлой целые потоки воды «выметали», — говорят работницы магазина. — Мы оценим нанесенный ущерб. Ждем мастера — он только в 15.00 придет.

В 11.00 в подъезд пришли два сотрудника управления коммунальными предприятиями. Комментарий TUT.BY давать отказались. Женщина пояснила, что они «пришли посмотреть для начала», и отправилась говорить с жильцами.

Ранее коммунальники предупреждали, что 4 апреля в Могилеве будут проходить испытания теплосетей и могут возникнуть перебои с горячей водой и отоплением. В диспетчерской службе «Могилевэнерго» TUT.BY рассказали, что испытания завершились 4 апреля, в 21.30, и если в доме прорвало трубы, то отношение к этому имеет обслуживающая организация. В случае с Крыленко, 4 — ЖРЭУ Ленинского района.