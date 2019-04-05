Как пытали в НКВД – воспоминание бывшего сотрудника (фото и видео)

Томское агентство новостей ТВ2 опубликовало интервью с сотрудником НКВД Антоном Карташевым. Интервью с ветераном советских органов безопасности было записано в 1989 году, на котором бывший сотрудник НКВД рассказал, какие пытки над арестантами проводили в Томском отделе ОГПУ в 1930-х годах.

Как вспоминал Антон Карташев, когда он учился в Томском государственном университете, ему в 1932 году ему пришло приглашение стать следователем в системе НКВД. Молодому специалисту доверили расследовать как уголовные, так и политические дела. Карташев быстро продвигался по карьерной лестнице, ему даже удалось избежать репрессий в конце 1930-х годов. Но, работу он тоже бросить не мог, так как могли последовать серьезные санкции.

По его утверждению, раньше не применяли физические методы воздействия на арестантов, пока не прикажет начальство. Как вспоминает Карташев, однажды капитан госбезопасности Иван Овчинников добился признательных показаний от подозреваемого, посадив его без одежды на раскаленный котел кочегарки.

«Некоторых, когда пол над котельной железный сделали из листового металла, в эту подсобку запирали. Так пол от котла раскалится, а они там в голом виде пляшут, как на еврейской свадьбе (…) Все расскажешь, когда паленым мясом запахнет, да еще и своим. Все, что знал, и чего не знал, что не ведал», — рассказал бывший чекист.

В Томском горотделе ОГПУ существовала специальная комната для расстрельной команды. Всем входящим в эту команду полагался усиленный паёк. Туда входил алкоголь, его употребление вообще было обязательным, так как их работа была связана с высокими эмоциональными нагрузками. В комнате отдыха расстрельной команды по воспоминаниям Карташева всегда «пахло псиной, человеческим дерьмом и винным перегаром».

Самый пик репрессий пришёлся на 1937-1938 года – время Большого террора. Тогда были казнены около 680 тысяч человек. По данным «Мемориала» всего от террора во время советского правления пострадали около 40 миллионов человек. Из них около 1,1 миллиона расстреляли, примерно 3,5 миллиона попали в лагеря ГУЛАГа и 7 миллионов погибли от голода.

Воспоминания. Машинопись. 5 ст. Со слов Карташова А. С. записал Девянин С. А., г. Томск, 1989г.

Воспоминания автора о периоде 30-х, когда он в звании сержанта работал в отделе ОГПУ-НКВД в Томске. Рассказывает о своей работе, сотрудниках управления НКВД, о начальнике Томского горотдела НКВД Овчинникове. В 1943 г. автор был направлен в Колпашево начальником горотдела НКВД.