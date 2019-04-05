Движение на части трассы М6 в Минском районе ограничат 6 апреля на время проведения следственного эксперимента. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

«На 14-м км автодороги М6 Минск-Гродно вблизи деревни Дегтяревка Минского района 6 апреля с 12.00 до 13.00 запланировано проведение следственного эксперимента. Он будет проведен для выяснения обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, имевшего место на данном участке дороги», — проинформировала Татьяна Белоног.

Будет ограничено движение транспортных средств на этом участке в направлении Гродно. Следователи просят заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.