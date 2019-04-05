Они могут вырасти на 23%.

Беларусь направила российской компании «Транснефть» уведомление о намерении повысить тарифы на прокачку нефти. Они могут вырасти на 23%, передает ТАСС со ссылкой на главу компании Николая Токарева.

Он назвал предложение белорусов переговорной позицией. Обсуждение предложения будет идти на уровне правительства.

В январе этого года МАРТ уже проиндексировал тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам на 7,6%. Стоимость транспортировки пересматривается раз в год и устанавливается в российских рублях. Тарифы вступили с силу с 1 февраля. Также в этом году в Беларуси проходит слияние двух нефтепроводов. ОАО «Полоцктранснефть Дружба» присоединяется к ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Предложение, направленное «Транснефти» представляет собой именно повышение, а не индексацию тарифов. Предыдущий раз Беларусь пыталась повысить тарифы на транспортировку во время нефтегазового спора 2016-17 годов. Новое предложение также может являться частью переговорного процесса, в том числе по налоговому маневру.