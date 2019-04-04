Исследователи из Университета Мердока (Австралия) сумели прикрепить к спинам нескольких белых акул камеры и пронаблюдали, как хищники охотятся на тюленей. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на публикацию в The Royal Society.

Ранее ученые предполагали, что густые водоросли для тюленей служат надежным убежищем, но собранные данные показывают, что это не совсем так. Оливер Джуэлл (Oliver Jewell), один из создателей эксперимента, заявил, что «их фильм дает новый взгляд на эту разновидность акул».

— Мы можем видеть, как белые акулы двигаются в сложной среде в режиме реального времени и как они совершают захватывающие развороты на 180 градусов в густых зарослях водорослей, — добавил Оливер. — Возможность рассмотреть, как эти рыбы ведут себя в непривычной среде и таким образом лучше изучить поведение этих белых гигантов.

Исследователи собрали 28 часов видеоматериала, всего камеры установили на спинах восьми взрослых белых акул. При этом ни одна из их атак не завершилась удачно.