В Куропатах около 200 человек прошли крестным ходом и помолились о жертвах массовых расстрелов

Вечером в четверг в Куропатах собрались люди, чтобы зажечь свечи и почтить память жертв массовых расстрелов. Там утром начали сносить кресты, которые устанавливали активисты. Власти пояснили, что проводятся работы по благоустройству территории.

В урочище собралось около 200 человек, сообщает TUT.BY. Кто-то пришел с цветами, кто-то со свечами, кто-то просто, чтобы постоять у крестов. На входе в урочище и возле «Голгофы» дежурили сотрудники милиции в штатском.

Со стороны кольцевой дороги на небольшом участке уже установили железные столбы и натянули сетку — результат сегодняшних «работ по благоустройству».

Среди пришедших — советник посла Польши в Беларуси Марцин Войцеховский, активисты Павел Белоус, Эдуард Пальчис, Антон Мотолько, политики Виталий Рымашевский, Алексей Янукевич. В Куропаты приехал и Николай Статкевич с супругой Мариной Адамович.

Представитель польского посольства комментировать ситуацию в Куропатах отказался.

Пришли священник Антоний Бокун и несколько активистов, которые предложили следующий сценарий: сначала пропеть несколько молитв, в том числе «Магутны Божа», на «Голгофе», а после спуститься в ту сторону урочища, где сегодня начали ставить забор. Там также зачитать несколько молитв.

Зачитав молитвы, люди с песней начали крестный ход, двигаясь вниз с «Голгофы». По дороге они останавливались и читали молитвы.

— За последний год в этом месте зачитывалось больше молитв, чем за 20 лет до. Наверное, это знак, нам надо молиться за нашу страну и народ. Куропаты — место, в котором формировалась наша страна, потому что люди, которых тут расстреляли, не смогли исполнить своего предназначения, — сказал отец Антоний Бокун.

Процессия спустилась с «Голгофы», зачитала молитву еще раз. Все снова спели «Магутны Божа» и стали расходиться.

Правозащитники выпустили совместное заявление, назвав сегодняшний снос крестов актом вандализма со стороны органов власти. Под заявлением подписались Белорусский ПЕН-центр, Белорусский дом прав человека, Правозащитный центр «Весна» и РОО «Правовая инициатива».

Правозащитники требуют: