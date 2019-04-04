В Беларуси на конец 2018 года зарегистрировано более 300 тысяч больных сахарным диабетом.

Об этом сообщила заместитель главного врача Городского эндокринологического диспансера Минска Ольга Шишко, передает БЕЛТА.

«Рост заболеваемости сахарным диабетом отмечен во всем мире. По прогнозам, например, Международной федерации диабета, в Беларуси количество пациентов с диабетом может достигать 490 тысяч. На конец 2018 года их было зарегистрировано более 300 тысяч, то есть остается вопрос недовыявляемости этого заболевания, который имеет большую социальную значимость. Кроме того, заболевание протекает довольно скрыто, и на момент его выявления пациент уже имеет ряд осложнений. В Минске также за последние пять лет отмечается неуклонный рост этого заболевания», — рассказала Ольга Шишко.

Среди взрослого населения по-прежнему наиболее распространен сахарный диабет второго типа. На него приходится около 90-95% выявляемых случаев. В Беларуси функционирует достаточно четкая многоуровневая система оказания эндокринологической помощи.

«Сахарный диабет — это большая социальная проблема, потому что это хроническое заболевание, которое требует постоянного контроля. Пациенты с диабетом второго типа до момента назначения им инсулина должны находиться под наблюдением терапевтов либо врачей общей практики. Врачи-эндокринологи на регулярной основе проводят обучающие семинары, как правильно вести диабет для того, чтобы предупредить развитие его осложнений», — рассказала заместитель главврача.

«Сахарный диабет — это не препятствие вести активный образ жизни, как физический, так и интеллектуальный. И хотелось, чтобы в обществе это понимали», — резюмировала Ольга Шишко.