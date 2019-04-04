Умер российский кинорежиссер Георгий Данелия. Ему было 88 лет. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.

В феврале кинематографиста доставили в одну из столичных больниц с воспалением легких. Позднее врачи ввели его в искусственную кому для стабилизации дыхания.

Георгий Данелия родился 25 августа 1930 года в Тифлисе, однако вскоре его семья переехала в Москву. Отучившись в Московском архитектурном институте, в 1956 году поступил на Высшие режиссерские курсы, где обучался в мастерской Михаила Калатозова. После этого работал режиссером-постановщиком «Мосфильма», а в 1960 году снял свою первую картину «Сережа».

Данелия был народным артистом СССР, членом Союза кинематографистов СССР и академиком Российской академии кинематографических искусств «Ника». С 2003 года возглавлял «Фонд Георгия Данелия сохранения традиций и развития нового кино».

Режиссер известен по таким работам, как «Я шагаю по Москве», «Тридцать три», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-Дза-Дза!».