Ночью на белорусско-украинской границе пограничной службой соседней страны был задержан гражданин Украины со связями в ДНР. По информации украинских пограничников, его депортировали из Беларуси за совершение административного правонарушения с запретом на въезд сроком на 10 лет.

При проверке личности, выяснилось, что мужчина находится в базе данных сайта «Миротворец». В 2014 году он присоединился к сепаратистам на Донбассе, был заместителем командира так называемого батальона «Восток», сотрудником министерства госбезопасности ДНР, занимался стратегией и тактикой ведения боевых действие, идеологией ДНР. Позднее он выехал в Беларусь через Россию.

Летом прошлого года на сайте jobs.tut.by появилось объявление о поиске работы, где 35-летний соискатель указал службу в «Востоке», а также работу в МГБ ДНР. Судя по всему, после этого объявления мужчиной и заинтересовались белорусские правоохранители.