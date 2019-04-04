Белорусский певец Тима Белорусских может попасть в рейтинг российского журнала Forbes, сообщает Sputnik.

Тима Белорусских – одна из главных звезд молодого поколения. Практически сразу после выхода его песни «Мокрые кроссы» и «Незабудка» стали хитами: на YouTube у этих роликов – десятки миллионов просмотров. Недавно Белорусских выпустил первый сольный альбом.

Российская версия журнала Forbes включила Тиму Белорусских в число номинантов на попадание в список 30 молодых визионеров до 30 лет.

«20-летний уроженец Минска Тима Белорусских в год дебюта покорил чарты всех популярных стриминговых сервисов и радиостанций России и уже заработал на концертах не менее 15 млн рублей», – аргументировали номинацию в журнале.

В совокупности официальные и фанатские клипы на песни Тимы Белорусских собрали более ста миллионов просмотров. Выступает артист по всей России, благодаря чему Forbes оценивает его доходы в «миллионы рублей» (пока что российских).

Отмечает издание и интеграцию Белорусских с рядом брендов. Так, спонсором одного из клипов выступила минская пиццерия, а в новом ролике артиста, который еще не представлен публике, партнером выступает марка презервативов.