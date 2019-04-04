Порошенко порекомендовал Зеленскому почитать правила дебатов

Действующий президент Украины Петр Порошенко принял вызов кандидата в президенты Владимира Зеленского о проведении дебатов на стадионе НСК «Олимпийский». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Порошенко.

В частности, он отметил, что правила дебатов прописаны в законе о выборах Президента и посоветовал Зеленскому их почитать. Также он добавил, что «дебаты — это не шоу».

Правила дебатів прописані в законі про вибори Президента, почитайте будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей.

Але стадіон, так стадіон.

Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу.

«Они могут проходить на базе Суспильного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович», — сказал Порошенко в видеообращении.

Напомним, 3 апреля лидер первого тура президентских выборов Владимир Зеленский вызвал своего оппонента, действующего президента страны Петра Порошенко на дебаты на стадионе НСК «Олимпийский» и дал ему 24 часа на размышление.

На «Олимпийском» отреагировали на заявление Зеленского тем, что предприятие является аполитичным.