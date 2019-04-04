Предвыборная дуэль состоится, оружие дуэлянтов — дебаты. Владимир Зеленский, набравший наибольшее число голосов в первом туре президентских выборов на Украине, предложил Петру Порошенко провести открытые дебаты. Но при условии, что они пройдут не в студии, а на киевском стадионе «Олимпийский».

Зеленский потребовал, чтобы все телеканалы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а кандидаты предварительно прошли медицинскую экспертизу, чтобы доказать, что среди них нет «ни алкоголиков, ни наркоманов». «Стране нужен здоровый президент», — сказал он в видеообращении.

Порошенко ответил, что хоть это и не соответствует предвыборному законодательству Украины, вызов он все же принимает. «Стадион, так стадион», — написал он в «Твиттере».

При этом в предвыборном штабе Порошенко, заявили, что президент готов сдать анализы на употребление наркотиков и алкоголя. «В рамках подготовки к дебатам Петр Порошенко завтра в 09:00 ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский», который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков», — сообщил в четверг внештатный советник Порошенко Олег Медведев.