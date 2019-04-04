Подробности ДТП с несколькими авто на МКАД — есть пострадавший (фото)

Дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей случилось 4 апреля на Минской кольцевой автодороге, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал столичной Госавтоинспекции.

Как уточнили в ГАИ, грузовик Iveco Daily, проезжая по МКАД в направлении ул. Монтажников, в районе пересечения с ул. Шаранговича въехал в остановившийся впереди Citroen Xsara. Легковушку от удара отбросило в крайнюю левую полосу, где она столкнулась с Toyota Land Cruiser. Пострадала пассажирка Citroen.