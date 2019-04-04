Цены на услуги автомобильных стоянок повышаются в Минске. В частности, за хранение машины с допустимой максимальной массой до 3,5 тонны, вместо 34 рублей в месяц, собственнику (физическому лицу) придется заплатить 36 рублей. Такая информация опубликована на сайте объединения «Гаражи, автостоянки и парковки».

При этом новшество не коснется автостоянок № 15 (на улице Кальварийской) и № 92 (на улице Гикало, 1а). Там тариф составит 40 рублей. Для ИП и юрлиц на всех автостоянках эта услуга обойдется в 40 рублей вместо 38 ранее.

Кроме того, с 8 апреля поменяется тариф на часовую стоянку автомобилей для физических лиц (кроме ИП). С 6:00 и до 19:00 он составит 0,10 рубля за каждый час на всех автостоянках объединения (исключая те же № 15 и № 92).

Велосипеды оставить на хранение собственники смогут за 7 рублей в месяц. Сохранность двухколесного транспорта тем, кто заключит договор на его хранение, будет дешевле — 5 рублей.

Клиентам, которые уже оплатили услуги по хранению за апрель этого года (до 7 апреля включительно), перерассчитывать новый тариф не будут.