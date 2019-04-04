Как связано кадротрясение в Могилеве и «песни в гетто» – формат официально дозволенного празднования Дня Воли?

Как связаны показательная активность чиновников в разрешении проблем могилевских коров и показательная неспособность этих же чиновников разрешить проблемы брестских активистов, которые безуспешно пытаются легально провести акции протеста против строительства аккумуляторного завода? Хотят. Как граждане Беларуси по Конституции имеют на это право. Но не могут этого сделать – им не

разрешают.

Как связаны публичный разнос «вертикали», который устроил Александр Лукашенко в защиту коров, и его демонстративное молчание в защиту людей?

Да очень просто связаны.

Еще лет десять назад глава Беларуси признался, что «права человека понимает классически». А именно: право на жизнь, право на труд, право на зарплату… Все остальные претензии, связанные с правами человека, Александр Лукашенко, похоже, не понимает и не принимает.

Парадокс: в экономике мы говорим о переходе на шестой, самый высокий, технологический уклад – нанотехнологии, биотехнологии, информационные технологии, искусственный интеллект… Но вот что касается людей, прав человека, то упорно держимся за дремучее средневековье…

Полный текст колонки Светланы Калинкиной читайте в газете «Народная Воля» за 5 апреля