В Беларуси существует система социальной поддержки пенсионеров, в том числе и адресная помощь, отмечают в ведомстве.

Министерство труда и социальной защиты будет и в 2019 году выступать с инициативой о повышении пенсий по возрасту, сообщил заместитель главы ведомства Александр Румак, сообщает Sputnik.

По его словам, в 2018 году пенсии в стране повышались три раза.

«И в 2019 году в стране будут повышаться пенсии», — заявил заместитель министра труда и соцзащиты в четверг на заседании круглого стола по вопросам демографии и старения населения в Палате представителей Национального собрания Беларуси.

По его словам, пенсии будут пересчитывать в установленном порядке, предложения внесут в правительство и президенту.

Румак отметил, что пожилой человек в Беларуси — это необязательно финансово зависимый от своих детей и внуков. Ни для кого не секрет, что многие пенсионеры помогают финансово своим детям, и речь идет не только о символических подарках и сувенирах к каким-то праздникам, отметил он.

Румак также подчеркнул, что в Беларуси существует система социальной поддержки пенсионеров, в том числе и адресная помощь.

Он также коснулся темы социальных спецучреждений для пожилых людей — в настоящее время в Беларуси более 70 интернатов для пожилых людей и инвалидов. По словам Румака, в интернатах общего типа есть свободные места, а учреждения психоневрологического направления заполнены полностью.