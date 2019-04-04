Александр Лукашенко 4 апреля подписал Указ № 137 «О призыве офицеров запаса на военную службу».

Как сообщает пресс-служба президента, документом предусмотрено призвать в 2019 году на военную службу в Вооруженные Силы граждан Беларуси мужского пола в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса, не прошедших срочную военную службу, службу в резерве Вооруженных Сил и не имеющих права на отсрочку от призыва, в количестве до 100 человек.

Министерству обороны поручено обеспечить назначение призванных граждан на воинские должности, соответствующие их военно-учетным специальностям. Совет Министров до 1 февраля 2020 года должен представить президенту Беларуси информацию о результатах призыва на военную службу офицеров запаса.

Указ вступает в силу после его официального опубликования.