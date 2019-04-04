Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился сегодня, 4 апреля, с украинским политиком, главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Об этом проинформировала пресс-служба президента, цитируя слова главы белорусского государства о том, что он искренне рад встрече с Виктором Медведчуком на фоне происходящих горячих политических событий в Украине.

Александр Лукашенко поинтересовался у украинского политика его оценкой и перспектив развития Украины на ближайшее будущее.

Лукашенко заметил, что происходящие события в Украине волнуют белорусов не меньше, чем самих украинцев.

Со своей стороны Виктор Медведчук подчеркнул, что в преддверии встречи он вспоминал пресс-конференцию белорусского лидера от 1 марта 2019 года, в ходе которой Лукашенко анализировал, что может произойти в Украине.

Уже тогда Александр Лукашенко сказал, что во второй тур выйдут Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

При том, что на тот момент ни один украинский эксперт, ни политолог, ни политик не могли точно сказать, как будут развиваться события 31 марта, какие кандидаты в итоге смогут пройти во второй тур.