3 апреля министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров высказался о независимости Беларуси.

В интервью «Московскому комсомольцу» глава МИД РФ заявил, что никто не собирается присоединять Беларусь к России, а рассуждения об этом не имеют под собой никаких оснований, поскольку в РФ с уважением относятся к самостоятельности Беларуси. При этом и у россиян, и у белорусов, по словам Лаврова, существуют определенные чаяния, которые воплощаются в союзном договоре.

Глава российской дипломатии подчеркнул, что недопустимо думать, будто Россия может отстаивать какую-то агрессивную позицию по отношению к Беларуси.

Мы не можем занимать такую позицию по отношению к братскому белорусскому народу, – заявил министр.

Лавров считает, что России и Беларуси необходимо прийти к выравниванию экономического сотрудничества, реализовать на практическом уровне прописанные в союзном договоре положения с учетом настроений, существующих в обоих обществах.