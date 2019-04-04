Евгений Глебов – выдающийся белорусский композитор ХХ века. В его жизни было все – слава, признание за рубежом, настоящие друзья, крепкая семья. С женой Ларисой Васильевной они прожили вместе 40 счастливых лет и всегда были яркой парой. В 2000 году Евгений Александрович ушел из жизни. 19 лет Лариса Глебова живет без любимого мужа, девять – после внезапной смерти единственного сына Родиона, одна в огромной минской квартире.

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«До полудня я гостей не принимаю, – предупредила она по телефону. – У меня жесткий распорядок – два часа зарядки, завтрак, прогулка… Я одна и должна держать себя в тонусе».

– Лариса Васильевна, к одиночеству можно привыкнуть?

– Сложно. У меня уже никого нет: родителей, мужа, брата, сына…

Есть друзья, приятели. Те, кто жив, – со мной. Даже те, кто уехал из Беларуси, не забывают. Друзья сына навещают. Но нет опоры. Я одна как перст. И не позволяю себе разваливаться.

По хозяйству помогает чудесная Полиночка, внучка моих друзей, многое делает мой внучатый племянник Леша – прекрасный парень. А в остальном справляюсь сама…

– Евгению Александровичу было 70, когда его не стало. Вы никогда не рассказывали о том, что стало причиной его смерти…

– Это был инсульт. Второй. Первый случился в 1996 году, мы тогда справились. Евгений Александрович полностью восстановился, ходил на работу, все было нормально…

А в 1999-м самым страшным для меня было то, что я находилась в командировке в Москве. Позвонила вечером домой, а сын говорит: «Папу забрали в больницу. Инсульт». Я подняла на ноги всех, но… Когда следующим утром примчалась в Минск и зашла к нему в реанимацию, он был практически без сознания. Но меня узнал, хотел что-то сказать, но сил у него не было… Хотя я знаю, что это были за слова: «Куда ты, черт подери, уехала?!»

– Почему так думаете?

– Не думаю – уверена! Я никогда его не оставляла, мы всегда были вместе. У нас были изумительные отношения…

Интервью Марии Эйсмонт с Ларисой Глебовой читайте в газете «Народная Воля» за 5 апреля