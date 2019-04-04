В Беларуси заработал новый механизм финансовой поддержки предпринимателей, который будет выражаться в создании фонда предоставления поручительства субъектам малого предпринимательства по кредитам банков.

Гарантийный фонд будет работать на базе Фонда финансовой поддержки предпринимателей. Реализовываться данный механизм будет пока через три банка: «Белагропромбанк», «Банк ВТБ» и «Банк Дабрабыт».

«При подборе банков мы руководствовались стабильностью банка и методиками оценки рисков и подбора субъектов хозяйствования, которые есть в этих банках. Хотя мы готовы работать со всеми баками, которые соответствуют нашим критериям», – отметил генеральный директор Фонда финансовой поддержки предпринимателей Петр Арушаньянц.

Так, выдача первых поручительств планируется уже в апреле. Поручительство будет предоставляться по кредитам и лизингам, которые предоставляют банки.

По словам первого заместителя генерального директора Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Павла Горбача, общая сумма поручительства будет составлять на сегодня до 120 тыс. рублей.

«Пока мы не планируем выдавать поручительство по процентам и штрафным санкциям – только основой долг», – сказал Павел Горбач.

«Я думаю, мы сможем предоставить поручительство до конца года на сумму до 12 млн рублей. Благодаря нашим поручительствам банки смогут предоставить кредиты либо лизинги на сумму до 20 млн рублей. Работать будем пока только с субъектами малого бизнеса. Предприниматель либо юрлицо численностью работников до 100 человек будет обращаться в банк, и если банк видит, что с проектом все хорошо и вопрос только в обеспечении, будет подключаться к работе наш Фонд», – добавил он.

Поручительство составит 60% долга

Поручительство фонда будет покрывать до 60% задолженности по кредитному договору либо контрактной стоимости по договору лизинга.

Как объяснили представители Фонда финансовой поддержки предпринимателей, такой процент был выбран исходя из международных практик, которые показывают, что успешные гарантийные фонды начинали работать с такой же цифры.

«В будущем, мы, возможно, будем брать на себя и более высокие риски. Но считаем, 60% на сегодня – это достаточно высокий порог риска, который мы на себя принимаем», – сказал Павел Горбач.

Также предусматривается комиссионное вознаграждение фонда – это 1,25% от суммы поручительства.

Как отметил Павел Горбач, это мировая практика, поскольку такие фонды работают не бесплатно. Такой уровень комиссионного вознаграждения приемлем для реалий Беларуси, обратил внимание он.

«В идеале комиссионное вознаграждение должно покрывать риски и операционные расходы. Но мы понимаем, что на первоначальном этапе все операционные расходы оно не покроет, но мы надеемся, что будут покрывать хотя бы риски», – сказал представитель фонда.

Воспользоваться могут все

Отвечая на вопрос, кому могут отказать в предоставлении поручительства, Павел Горбач отметил, что все условия прописаны в Положении, и поэтому на этапе, когда банки будут рассматривать проект, они просто сразу отсеют непроходные.

Также при выдаче гарантий, заявил Павел Горбач, никому не будет отдаваться предпочтений.

«Мы не выставляли барьеры и не выделяли какие-то приоритетные виды бизнеса. У всех есть возможность воспользоваться этим инструментом. Исключение – мы заложили заградительные барьеры для игрового бизнеса, лизинговых компаний, страховых, а также банков», – уточнил он.