Специалисты составили отчет, касающейся вирусов, целью которых являются интернет-магазины.
Такие программы, как снифферы, собирают данные о платежах пользователей, а затем продают ее.
Насколько стало известно, отчет по вирусам составляли сотрудники Group-IB.
Эта компания занимается борьбой с кибератаками, в связи с чем, очень часто сталкивается с разными разновидностями вирусов.
Вирус javascript-сниффер является одним из таких: он умеет воровать данные банковских карт, а также инициалы, адреса, пароли и логины.
Специалистам удалось найти примерно 38 семейств рассматриваемого вируса, 8 из которых созданы совершенно недавно. Зачастую снифферами пользуются преступные группировки, а стоимость вируса меняется в зависимости от возможностей, например, исходя из неофициальной информации такой вирус стоит от $250 до $5 000.