Специалисты составили отчет, касающейся вирусов, целью которых являются интернет-магазины.

Такие программы, как снифферы, собирают данные о платежах пользователей, а затем продают ее.

Насколько стало известно, отчет по вирусам составляли сотрудники Group-IB.

Эта компания занимается борьбой с кибератаками, в связи с чем, очень часто сталкивается с разными разновидностями вирусов.

Вирус javascript-сниффер является одним из таких: он умеет воровать данные банковских карт, а также инициалы, адреса, пароли и логины.

Специалистам удалось найти примерно 38 семейств рассматриваемого вируса, 8 из которых созданы совершенно недавно. Зачастую снифферами пользуются преступные группировки, а стоимость вируса меняется в зависимости от возможностей, например, исходя из неофициальной информации такой вирус стоит от $250 до $5 000.