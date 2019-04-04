Игроков ХК «Юность-Минск» подозревают в незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщает пресс-служба МВД, есть основания полагать, что факты распространения и употребления запрещенных веществ в команде не единичны.

Вечером 1 апреля наряд патрульно-постовой службы милиции Центрального РУВД патрулировал окрестности столичного проспекта Победителей. Внимание сотрудников привлекли два молодых человека, которые, завидев стражей порядка, принялись нервно прятать что-то по карманам.

«На предложение предъявить содержимое карманов парни достали две полимерные баночки с похожим на гашиш спрессованным веществом, бумажный сверток с идентичным содержимым, три пакетика некурительного табака «насвай», стеклянные трубочки. Задержанными оказались защитник и нападающий хоккейного клуба «Юность-Минск». Результаты исследований ГКСЭ подтвердили, что изъятое вещество действительно является гашишем», — рассказали в пресс-службе МВД.

Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Центрального РУВД выяснили, что к распространению наркотика непосредственное отношение имеют еще двое хоккеистов клуба, их задержали на следующий день. Также была получена информация, что изъятый гашиш – остатки после недавней загородной вечеринки одноклубников.

Оперативники продолжают работу по установлению всех звеньев цепочки. Правоохранители будут выяснять схемы распространения наркотика в команде, насколько долго и регулярно ее члены употребляли запрещенные вещества, какой круг хоккеистов (и не только их) участвовал в этом.

Возбуждены уголовные дела по чч. 1, 2 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Устанавливаются источники поступления наркотиков.