В этом году на майские праздники белорусы будут отдыхать пять дней подряд – Радуница и 9 мая приходятся на одну неделю.

При этом в первые две недели мая жителей Беларуси ожидают две рабочие субботы.

Рабочий день 6 мая (понедельник перед Радуницей) переносится на субботу 4 мая, а рабочий день 8 мая – на субботу 11 мая.

Таким образом, белорусы будут отдыхать целых пять дней подряд – с 5 по 9 мая. 1 мая, разумеется, также будет выходным днем.

Напомним, перенос рабочих дней в 2019 году был утвержден постановлением Совмина № 906 от 15.12.2018. При этом организациям с учетом специфики производства предоставляется право самим определять, как будут переноситься рабочие дни перед выходными.