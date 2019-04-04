Диетологи выяснили, что некоторые овощи, фрукты и ягоды мешают сбросить вес. К таким продуктам врачи отнесли: капусту, картошку, чеснок, укроп, бананы, персики и многие другие.

Как пояснили специалисты, некоторые продукты вызывают в организме процесс брожения, из-за которого нарушается пищеварение и замедляется обмен веществ. В первую очередь похудению мешают сырые овощи.

Если вы хотите похудеть, то овощи перед употреблением нужно подвергнуть термической обработке. Также следует ограничить употребление капусты, картошки, гороха, лука, чеснока, щавеля и укропа.

Если вы желаете сбросить лишние килограммы, не стоит налегать на фрукты и ягоды. Особенно мешают похудению бананы, виноград и чернослив.

Кроме того, похудение будет даваться тяжелее, если в рационе в большом количестве будут присутствовать каши, мучные изделия, свинина, мясо утки, пиво, молочные продукты, газировка, пакетированные соки.

Врачи подчеркнули, что не нужно вычеркивать из своего рациона все продукты из названного списка. Каждый человек должен понимать, какие продукты плохо воспринимает его организм.