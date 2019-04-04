Верховный суд 9 апреля в апелляционном порядке рассмотрит жалобы на обвинительный приговор по резонансному делу о гибели курсанта учебной части в Печах Александра Коржича.

Напомним, 5 ноября прошлого года Минский областной суд вынес приговор в отношении сержантов — 23-летнего Евгения Барановского, 22-летнего Антона Вяжевича и младшего сержанта 20-летнего Егора Скуратовича.

Они были признаны виновными в совершении ряда преступлений во время прохождения срочной службы. Сержанты обвинялись в получении взяток от подчиненных им военнослужащих и доведении до самоубийства 21-летнего Александра Коржича.

Приговором суда первой инстанции по ч.1 ст.430 УК обвиняемые получили сроки от 6 месяцев до года лишения свободы, по ч.2 ст.430 УК — от 3 до 4 лет с конфискацией имущества и лишением воинских званий. Барановский также был признан виновным в краже телефона, за что его наказали 3 месяцами ареста.

Самой ключевой для сержантов стало обвинение по ч.3 ст.455 (превышение власти), в которой говорится о тяжких последствиях, которые выразились в доведении Коржича до самоубийства. По этой статье Барановский, Вяжевич и Скуратович наказаны 8, 6 и 5 годами соответственно.

По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно они получили 9, 7 и 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на срок 5 лет с конфискацией всего имущества с лишением воинского звания.

Свою вину сержанты признали частично, не отрицали мелкие поборы, но категорически возражали, что их действия довели рядового до самоубийства.

Вероятно, обвиняемые и их адвокаты в первую очередь оспаривают именно эту часть обвинительного приговора.

Не исключено, что и мать погибшего солдата Светлана Коржич, как потерпевшая, воспользовалась своим правом обжаловать вердикт Минского облсуда.

Сразу после оглашения приговора женщина, общаясь с журналистами, назвала приговор мягким и не полным: «По головке погладили, нашли сержантов, самое слабое звено». Тогда Коржич сообщила, что намерена обжаловать приговор. На протяжении всего предварительного расследования и судебного следствия мать заявляла, что ее сына убили.

Справка «Белорусского партизана». Курсанта Александра Коржича выписали из медроты 26 сентября 2017 года, а висящее в петле тело обнаружили в подвале 3 октября. Неделю его судьбой никто не интересовался!

В обвинительном заключении отмечалось: «Боясь и не желая возвращаться в подразделение и подвергаться насилию и жестокому обращению, издевательствам и поборам, терпеть страдания и унижения, не видя иного выхода из положения, Коржич 26 сентября 2017 года после выписки из медицинской роты центра, где он находился на лечении с 17 сентября, после 12.30 проследовал в подвальное помещение здания медицинской роты, где на поясном ремне, сделав скользящую петлю, второй конец ремня прикрепил к выступающей под потолком металлической скобе, а затем повесился».

Предсмертной записки парень не оставил. Однако способ предполагаемого самоубийства не вписывается в ранее известные случаи.

Вот как описали увиденное в подвале следователи: «Труп висит лицом в сторону входа… Ноги связаны между собой черным шнурком в два оборота на двойной простой узел. При осмотре одежды обнаружена на голове трупа темно-зеленая майка, которая завязана в области затылка на два простых узла, часть майки на шее находится под петлей. Установлено, что майка разорвана на две части. Под кителем майка отсутствует».