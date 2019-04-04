Однажды нынешний глава «Белой Руси» Геннадий Давыдько, он тогда еще возглавлял Белтелерадиокомпанию, высказывался о Куропатах.

«Куропаты пора национализировать раз и навсегда и сделать это местом скорби, местом справедливости и не делать из этого политику. Это наша общая история», — говорил он в «Клубе редакторов» на Беларусь-1.

Давыдько рассказал «Нашей Ниве», что он думает о сегодняшних событиях в Куропатах, где снесли все кресты, которые можно было видеть с дороги.

«Я возьму эту тему в «Клуб редакторов», общественные несогласия — это всегда плохо, — сказал Давыдько. — Плохо то, что там происходит. С другой стороны… ну давайте еще больше крестов там поставим, что это решит? Вопрос Куропат, к сожалению, остается. Мне очень хочется, чтобы вокруг них была общественная дискуссия, мне не нравится то, что там происходит».

Давыдько также обратил внимание, что кресты, о которых идет речь, установлены там самовольно: «Так что же, можно крест в каждом сквере ставить и ждать, пока суд признает это незаконным?» — сказал он.

На замечание, что кресты все же появляются в одном только месте, и только потому, что государство долгое время игнорировало сакральность Куропат, Давыдько ответил так: «В этом [игнорировании] я не на стороне государства. Кажется, что какие-то шаги в этом направлении [увековечения] уже сделаны», — сказал он.