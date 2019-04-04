Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации 56 новых резидентов. В результате их общее количество стало равным 505, сообщает пресс-служба.

Поясняется, что компании имеют широкий спектр компетенций в разных сферах.

«Брайт Солюшенз» создает программные решения для автоматизации сфер жилищного хозяйства и энергетики. «Регула» производит устройства для распознавания, считывания и последующего контроля подлинности защищенных документов. «ОМП Систем» внедряет ПО на промышленных предприятиях. «Павага Гейминг» занимается подготовкой киберспортивных команд.

Пришли новые резиденты, которые работают в Витебске, Гомеле, Могилеве, Гродно, Полоцке, Рогачеве.

Компания «Визарт» из Гродно создает программное обеспечение для визуализации интерьеров с использованием решений в области компьютерного зрения и дополненной реальности. Резидент «ГудСофт» из Витебска разрабатывает комплекс программных модулей для автоматизации фармацевтических предприятий и лабораторий. Могилевская компания «Этна-Бел» работает над системой управления рынком ценных бумаг.

Кроме того, в Парк высоких технологий вступили и компании с участием иностранных инвестиций.

«Лайфтех» занимается разработкой цифровых продуктов для группы компаний Turkcell – турецкого гиганта сотовой связи. Зарегистрировался «Центр разработки программного обеспечения АрасКорп» – глобальной софтверной компании из США, которая создает системы по управлению сложными производственными процессами. Пришли компании из Сингапура, Франции, Нидерландов.

Новые резиденты работают в сферах машинного обучения, компьютерного зрения, дополненной реальности, искусственного интеллекта, финансовых технологий, промышленности, образования, телемедицины, биотехнологий, майнинга, электронной коммерции, видеоигр, киберспорта.

Около 20 резидентов сосредоточены на создании собственных продуктов. Четыре компании, имеющие на текущий момент статус резидента Парка высоких технологий, расширили свои виды деятельности.

Сообщается, что четырем компаниям было отказано в регистрации в качестве резидента. А пять компаний лишены статуса резидента.