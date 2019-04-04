Четырехлетний мальчик из Гродно знает флаги более чем сотни стран и цитирует президента

Четырехлетний Вадим Денисевич из Гродно может безошибочно назвать флаги более ста стран мира. А еще он цитирует новогоднее выступление Лукашенко, знает в лицо президентов некоторых стран и изучает различные гимны. Родители необычное увлечение сына всячески поддерживают и говорят, что за географическими знаниями в их семье — только к нему.

Необычную склонность к географии мама мальчика заметила год назад, когда ребенок, услышав по телевизору гимн Беларуси, заинтересовался государственной атрибутикой страны. Долго расспрашивал родителей про флаг и герб — и остался в восторге от того, что у каждой страны они разные. Вадим с энтузиазмом принялся их изучать (конечно, с помощью родителей, ведь пока любознательный малыш читать не умеет). Мама и папа увлечение сына поддержали.

Сначала купили белорусский флаг, потом российский, потом в коллекции у мальчика появились флаги и других стран… Теперь разноцветный веер знамен стоит у Вадима в комнате на видном месте.

Еще в детской на стене висит карта мира, карта Беларуси и портрет Лукашенко, с которым маленький гродненец очень хочет познакомиться. Даже выучил новогоднее поздравление главы государства.

Теперь одна из любимых игр Вадима — сидя за столом, обращаться к согражданам. Кстати, юный гродненец уже серьезно задумывается о будущей политической карьере. Мальчик начал знакомиться с главами государств: портреты президентов Польши, Литвы, России, Беларуси, США, Украины и Казахстана мама распечатала на специальных карточках. Вадим безошибочно называет имя и фамилию руководителя той или иной страны и с легкостью находит флаг, соответствующий президенту.

Мальчик живо интересуется текущей политической ситуацией и уже обратил внимание на то, что в Казахстане президент Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. Значит, говорит, карточки тоже надо менять. Вадим уточняет, не знаем ли мы, кто в Казахстане стал президентом, — и просит маму заменить карточку на Касым-Жомарта Токаева.

А еще мама сделала для Вадима боле ста карточек с изображениями флагов — и мальчик безошибочно определяет их принадлежность той или иной стране. А еще может рассказать интересные факты о странах и даже напеть некоторые гимны. Мама Вероника только успевает добавлять в коллекцию новые изображения.

— Ребенка никто не заставляет учить флаги и страны. Это его личная инициатива. Не подумайте, что из Вадима делают специально вундеркинда. Мы сами удивляемся тому, как он быстро запоминает названия, как изучает на карте страны. Мы вместе ищем информацию про государства — и сами узнаем что-то новое. И даже на улице сын пытается увидеть изображения флагов. Я только удивляюсь его фантазии, — говорит Вероника.

А в остальном, по ее словам, Вадим такой же, как и все мальчишки его возраста: любит бегать, прыгать, играть со сверстниками, ходит в садик.

Вадим в это время бегает по комнате и размахивает «старым» флагом Ливии. Его он получил недавно в подарок.

— Мы стали изучать флаг Ливии. Сейчас — это красно-черно-зеленое полотнище с белым полумесяцем и звездой посередине. Но до этого, как оказалось, был другой флаг — просто зеленый. Ребенок захотел его в свою коллекцию и попросил рассказать о том, кто был тогда президентом. Рассказали о Муаммаре Каддафи, — говорит Вероника.

Мама говорит, что пока при изучении стран они стараются больше обращать внимание на географические особенности, меньше — на политику. Так, сегодня у ребенка в фаворитах США и Афганистан — и выбирал он их, конечно, по флагам.

Вадим серьезно рассказывает, кем хочет стать в будущем.

— Президентом, — говорит он, и немного подумав, добавляет: — Америки.

— Ну, до этого он хотел стать статуей Свободы — и даже упорно ее копировал. Обмотался тканью и стоял на табуретке, всем объявив, что он уже не Вадим, а символ Америки, — смеется мама.

Еще маленькому гродненцу нравится Стоунхедж — внесенное в список Всемирного наследия каменное мегалитическое сооружение в графстве Уилтшир в Великобритании. Он со своим живым воображением даже «нашел» Стоунхедж на окраине микрорайона, где живет, торжественно всем объявив, что камни, валяющиеся в лесном массиве, — это он и есть!

— У нас вообще часто происходят забавные диалоги, которые я стараюсь запоминать, — говорит Вероника. — Вот, например: «Мама, что будет, если в белорусском флаге убрать орнамент?» «Ну, не знаю…» — «Флаг Мадагаскара!»

На сотне флагов и стран малыш решил не останавливаться — и уже попросил маму добавить в базу еще несколько карточек. В коллекции недавно появились экзотические Антигуа и Барбуда, Белиз, Коморы и даже Кокосовые острова. Впрочем, у него еще много впереди — стран-то в мире 252.

— Так что Вадиму есть куда стремиться, а мы его, конечно, поддержим, — говорит Вероника.

Неизвестно, как дальше будет развиваться географическое увлечение мальчика, а пока Вадим с родителями планируют поехать на российскую передачу «Лучше всех» и удивить своим необычным увлечением зрителей и Максима Галкина.