По словам министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича, этот вопрос сейчас обсуждается на уровне министерств финансов двух стран.

Белорусская сторона предлагает продлить срок российского кредита с 25 до 35 лет, пишет БЕЛТА. Также предлагается снизить ставку по кредиту.

Межправительственное соглашение о предоставление правительству Беларуси государственного экспортного кредита было подписано в 2011 году. В рамках соглашения предусматривалось выделение до 10 млрд долларов – это 90% стоимости работ по генконтракту на строительство АЭС. Остальные 10% оплачивает белорусская сторона.

В сентябре прошлого года президент Беларуси заявлял о срыве российской стороной сроков строительства БелАЭС. «Коль сроки были сорваны, мы договорились о том, что срок возврата кредита надо продлить. И процентная ставка должна быть не хуже, чем для других государств. К примеру, Армении, Бангладеш, Венгрии и так далее. Это примерно до 3%», — говорил тогда Лукашенко.

Позже Владимир Путин также комментировал ситуацию: «Себе в ущерб делаем! Вместо того, чтобы газ поставлять, атомную электростанцию вам строим».

Пуск первого энергоблока запланирован на ноябрь 2019 года, второго — на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является «Атомстройэкспорт» (структура «Росатома»).