AI заступилась за белорусских подростков, осужденных за наркотики

Amnesty International начала кампанию по защите прав несовершеннолетних белорусов, получивших жестокие приговоры за преступления, связанные с наркотиками.

Кампания срочного действия Amnesty International с требованием защитить права несовершеннолетних касается пока только Эмиля Островко и Василия Савченкова — двух белорусских подростков, осужденных за наркопреступления и отбывающих срок в бобруйской воспитательной колонии №2. В 2018 году эти семнадцатилетние школьники были приговорены к 10 годам лишения свободы каждый. По мнению правозащитников, это слишком жестокое наказание.

Несовершеннолетние стали все чаще попадать за решетку после того, как в 2015 году в Беларуси декретом президента была введена уголовная ответственность по статье 328-й УК «Незаконный оборот наркотических средств» для лиц, достигших 14 лет. При этом максимальное наказание за нарушение этой статьи было повышено до 25 лет лишения свободы.

Конвенция ООН нарушена. Что делать?

В рамках начатой кампании активисты Amnesty International со всего мира пишут письма начальнику бобруйской воспитательной колонии, требуя соблюдать права подростков. Эта правозащитная организация готовит и новые акции в поддержку несовершеннолетних.

О том, что, борясь с наркотиками, Беларусь нарушает Конвенцию ООН о правах ребенка, выяснилось весной 2018 года, вспоминает Лариса Жигарь, гродненская активистка движения «Матери 328», объединившего родителей осужденных подростков. На одной из международных конференций в Минске об этом рассказала глава Комитета ООН по правам ребенка Ренате Винтер (Renate Winter).

После этого матери решили добиваться реакции международного сообщества, но такая задача оказалась им не под силу. Активистки движения, вспоминает Лариса Жигарь, не были знакомы с международными процедурами и просто писали обращения в произвольной форме, отправляя их по всем адресам, которые находили. Помочь им было некому — ни белорусские правозащитники, ни чиновники не были знакомы с текстом детской конвенции и с ней не работали.

В Сети женщины случайно нашли ссылку на альтернативный доклад в Комитет ООН по правам человека, подготовленный гражданской инициативой «Наш дом». Все свои письма с описанием уголовных дел матери отправляли на всякий случай и туда.

Минимальные стандарты не выполняются

«Поначалу и мне не хотелось заниматься этой темой», — признается руководитель «Нашего дома» Ольга Карач. Лишь настойчивость матерей заставила изучить проблему, и было решено дать старт кампании по защите прав «несовершеннолетних-328». Первым шагом стала экспертиза двенадцати уголовных дел, сделанная опытными юристами. Они в итоге выявили ряд нарушений как белорусского, так и международного законодательства.

Несмотря на проблемы с доказательной базой, поясняет Ольга Карач, подростков автоматически заключают под стражу, хотя международные обязательства страны трактуют это как крайнюю меру пресечения. После задержания не ставятся немедленно в известность законные представители несовершеннолетних, то есть родители. Без законных представителей проводятся личные обыски. А Эмиль Островко и Василий Савченков, находясь под стражей, еще и не имели возможности сдать выпускные экзамены за 11 класс.

Результаты экспертиз вместе с описанием случаев были отправлены ответственным работникам Amnesty International, а позже эксперты из Лондона смогли сами встретиться с белорусскими матерями, продолжает Карач. В результате в заявлении Amnesty International появилось указание на то, что Беларусь не выполняет минимальные стандартные правила обращения с заключенными ООН (правила Нельсона Манделы), принятые Генеральной Ассамблеей ООН.

Акция Amnesty International примечательна тем, что это первая официальная реакция международного сообщества на проблему сверхжестких приговоров по статье 328-й УК. В ближайшие недели будет объявлено о мероприятиях в новых форматах. Кроме того, отмечает Карач, матерям удалось сделать визы, и они смогли выехать в Варшаву, чтобы встретиться там со спецдокладчиком ООН по Беларуси Анаис Марин. В ее отчет также попадет анализ нарушений прав несовершеннолетних в тюрьмах и колониях. На уровне Комитета ООН по правам детей поданы возражения на государственный отчет белорусского правительства.

Познакомил «Аль Капоне»

Родителей осужденных подростков Ольгу Савченкову и Юлию Островко познакомила схожесть уголовных дел. Их дети искали работу на сайте «Аль Капоне». Сегодня, объясняет Юлия Островко, мало учить детей не прикасаться к наркотикам, нужно еще объяснять опасность поиска высоких заработков через интернет.

Ее сын Эмиль нашел объявление о найме на легальную работу по распространению незапрещенных курительных смесей. Но в какой-то момент в табак был добавлен психотроп. Внешне они ничем не отличаются, поясняет она, но результатом стало уголовное дело по статье 328-й ч. 4 УК Беларуси «Незаконный оборот наркотических средств с целью сбыта, совершенный организованной группой».

Удивительно, продолжает она, что арест произошел в момент, когда дети заговорили с работодателем о зарплате. По дороге домой им надели наручники работники наркоконтроля.

И до сих пор, возмущаются Ольга Савченкова, ресурс, предлагающий такую работу, не заблокирован милицией и потенциально готовит правоохранителям новых жертв. Для женщины, по ее признанию, стала шоком открытость работы организаторов преступных схем: «Я никогда не думала, что наркотики так доступны».

Только повседневная кропотливая работа и международная огласка дают сегодня в Беларуси результат, констатирует Ольга Карач. Юристы «Нашего дома» помогают теперь другим родителям оформлять доверенности от детей на представление их интересов, чтобы затребовать копии уголовных дел. Ведь большинство несовершеннолетних в колонии встретили 18-летие и по закону уже отвечают сами за себя. Это понимают и силовики, и суды — уже замечено, что они стали препятствовать выдаче нужных документов, пытаясь предотвратить обжалование приговоров. Таков ответ на действия матерей.