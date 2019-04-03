02.04.2019 около 20:40 34-летний житель д. Убортская Рудня, Лельчицкого района, управляя без водительского удостоверения (лишен в 2016 году за управление транспортным средством в состоянии опьянения) самодельным трактором, не зарегистрированным в установленном порядке, двигаясь по ул. Буйновичской д.Острожанка, на прямом участке дороги допустил выезд на встречную полосу, после чего, предприняв попытку вернуть трактор на свою полосу, резко повернув рулевое колесо вправо, допустил его опрокидывание. В результате опрокидывания ехавшая с ним 30-летняя жена получила телесные повреждения. По факту указанных телесных повреждений с места происшествия никто из участников ДТП в учреждение здравоохранения не обращался. Водитель доставил пострадавшую по месту жительства, где и была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Прибывшими по указанному адресу медицинскими работниками в 22:15 была констатирована смерть потерпевшей.

За прошедшие сутки в республике произошло 292 ДТП с материальным ущербом. Совершено 14 ДТП, в которых 1 человек погиб, 13 получили травмы.

За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержано 43 водителя. За превышение скоростных режимов движения оштрафовано 478 водителей. Пресечено 106 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. За нарушение правил дорожного движения к ответственности привлечено 696 пешеходов, из них 140 за отсутствие световозвращающих элементов в темное время суток. 67 пешеходов находились в состоянии опьянения.