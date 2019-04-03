Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский принял вызов на дебаты от своего соперника, действующего главы государства Петра Порошенко. Об этом говорится в видео, которое Зеленский разместил в фейсбуке.

Я іду на дебати. Опубликовано Владимиром Зеленским Среда, 3 апреля 2019 г.

Зеленский выставил сопернику несколько условий. Он заявил, что дебаты должны пройти на киевском стадионе «Олимпийский», рассчитанном на 70 тысяч мест. СМИ должны иметь право вести прямую трансляцию дебатов, а их участники обязаны пройти медицинское освидетельствование и «доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов», заявил Зеленский.

Кроме того, он настаивает, чтобы Порошенко публично заявил, что проведет дебаты «не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским».

Зеленский дал Порошенко 24 часа на раздумья. На странице «Команда Зеленского» в фейсбуке запущен таймер обратного отсчета.

Шоумен Владимир Зеленский победил в первом туре выборов президента Украины, который прошел 31 марта. По результатам подсчета 99% бюллетеней, он набрал 30,24% голосов избирателей. Петр Порошенко набрал 15,95%. Результат Юлии Тимошенко — 13,4%. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

Порошенко высказал мнение, что перед вторым туром обязательно должны состояться дебаты кандидатов. Он заявил, что, «если кто-то будет [от них] уклоняться, то это значит, что ему нечего сказать».

Перед первым туром выборов на Украине также были назначены теледебаты главных кандидатов — Зеленского, Порошенко и Тимошенко. Однако на них пришла только Тимошенко.