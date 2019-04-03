Задержан минчанин, который занимался распространением особо опасного вещества

Сотрудниками ОНиПТЛ Октябрьского РУВД г. Минска за незаконный оборот наркотических средств задержан 21-летний неработающий житель города Минска.

Правоохранителям поступила информация о том, что 21-летний неработающий житель Минска занимается распространением наркотиков. Во время производства одной из закладок молодой человек был задержан оперативниками. В ходе досмотра было изъято около 70 грамм порошкообразного вещества. Согласно заключению экспертов ГКСЭ Республики Беларусь данное вещество в своем составе содержит особо опасный психотроп — альфа- PVP.

Как пояснил молодой человек, данным «бизнесом» он занимается около одного месяца, а денежные средства ему были необходимы для погашения задолженности по кредитам.

Материалы проверки переданы в Заводской (г. Минска) РОСК Республики Беларусь для дачи правовой оценки действиям фигуранта.

Напоминаем, что за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов ответственность предусмотрена ст. 328 Уголовного Кодекса Республики Беларусь. Наказание в соответствии с санкцией статьи может достигать до 25 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению источников поставки опасного вещества.