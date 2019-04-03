Видео с движущимся в столичном метро новым поездом разместили в телеграм-канале MinskMetroNet 3 апреля, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

В конце марта состоялась презентация данного поезда для столичной подземки. Это четырехвагонный состав с улучшенными потребительскими характеристиками и техническими решениями, призванными снизить эксплуатационные расходы и увеличить срок службы техники. Еще одна его особенность — сочлененная конструкция: есть возможность пройти весь состав насквозь. Также сообщалось, что новый электропоезд для Минского метрополитена сначала обкатают без пассажиров для тестирования и сертификации.