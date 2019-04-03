В законопроекте четко определены сроки выплаты алиментов: за текущий месяц не позднее последнего дня следующего за ним месяца. Также их можно перечислить наперед. Еще одна новация предоставляет право не состоящим в браке парам заключать соглашение о детях. Об этом рассказал журналистам в парламенте министр юстиции Олег Слижевский после принятия депутатами в первом чтении поправок в Кодекс о браке и семье в первый день весенней сессии.

— К примеру, сейчас соглашение о детях заключается в том случае, когда супруги расторгают брак, либо он признается недействительным. Проектом закона, который корректирует Кодекс о браке и семье, предусматривается, что оно может быть подписано в том числе и между уже разведенными парами, или в тех случаях, когда родители ребенка никогда в браке не состояли, — отметил министр.

Данный документ оформляется только в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному заверению.

Сегодня по законодательству, когда супруги проживают совместно и воспитывают детей, действенной формой регулирования отношений между ними является брачный договор. А если союз расторгнут, то работает соглашение об алиментах. Однако, оно охватывает очень узкий круг вопросов.

В соглашении о детях можно предусмотреть все моменты совместного воспитания, организацию встреч с ребенком, определить, с кем из родителей он будет проживать, согласовать вопросы его поездок за границу. Это целый блок спорных нюансов, которые зачастую родители не могут урегулировать и им приходится обращаться в суд.

Кроме того, поправки корректируют законодательство и в отношении лиц, которые были лишены родительских прав, но обратились за их восстановлением.

— Сегодня с просьбой о таком восстановлении можно обращаться в суд через короткий промежуток времени после лишения прав. Как показывает практика, иногда об исправлении таких горе-родителей говорить не приходится. И суду порой очень сложно в течение одного заседания это определить. Поэтому законодатели предлагают установить срок — процедуру восстановления можно будет начинать только через 6 месяцев после лишения прав, — пояснил Олег Слижевский.

Правовые новшества касаются и регистрации усыновления. Сегодня она осуществляется только в органе ЗАГС по месту вынесения судом решения об усыновлении. Проектом закона предусматривается предоставить дополнительную возможность такой регистрации и в ЗАГСе, где хранится актовая запись о рождении ребенка.

Поправки вводят определение «брачного договора». Нормативно закрепляется возможность его изменения и расторжения по решению суда.

Для обеспечения интересов ребенка в документ включена норма, согласно которой при оспаривании в судебном порядке записи об отцовстве взыскание алиментов с лица, уплачивающего их, не приостанавливается.

Как сообщалось ранее, изменяются расчеты задолженности по алиментам для тех, кто не трудоустроен. Они будут производиться, исходя из следующих размеров: на одного ребенка — 50 %, на двоих детей — 100 %, на троих и более — 150 % бюджета прожиточного минимума.