Скоростной трамвай в Минске может быть запущен только через 6-7 лет.

Проект создания в Минске скоростного трамвая может быть реализован в течение 6-7 лет. Об этом сообщил 3 апреля директор предприятия «Гордорстрой» Александр Ярошик в пресс-центре БЕЛТА.

«Проект пока только анонсируется, ведется предпроектная работа. Для его реализации потребуется реконструкция улично-дорожной сети. На эти работы потребуется около 6-7 лет», — отметил Александр Ярошик.

Как сообщалось ранее, проект скоростного трамвая был утвержден генпланом Минска, последняя редакция которого прошла в 2016 г. По словам председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака, предполагается, что трамвай будет перевозить пассажиров из микрорайона Сухарево в район улицы Кальварийской. Зарезервирована территория под прокладку трамвайных путей через улицы Пономаренко, Харьковская.

«Такой трамвай мог бы стать альтернативой метро, поскольку, согласно проекту, имеет возможность двигаться с короткими интервалами и большой скоростью, чтобы перевозить как можно больше пассажиров. К тому же строительство скоростного трамвая обойдется дешевле, чем прокладка новых линий метро», — отмечал в интервью агентству БЕЛТА Анатолий Сивак.

Кроме этого, еще в ноябре 2018 г Минтранс выступил с предложением пустить скоростной трамвай в направлении Национального аэропорта Минск. Предполагалось, что трасса пройдет через белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень».